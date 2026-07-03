Тысячи фанатов собрались под окном Роналду после победы над Хорватией. Криштиану жестами заводил толпу, люди скандировали его имя

Португальцы вырвали победу благодаря голу Гонсалу Рамуша в концовке. Сам Роналду также отличился, реализовав пенальти на 68-й минуте и сравняв счет.
После финального свистка тысячи фанатов собрались у отеля сборной Португалии в Торонто.
41-летний капитан команды вышел на балкон, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Роналду приветствовал толпу и жестами заводил ее, а в ответ трибуны у отеля взорвались скандированиями: «Португалия!» и «Криштиану Роналду!».
Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения с Португалией.