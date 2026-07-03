Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.95
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2

Тысячи фанатов собрались под окном Роналду после победы над Хорватией. Криштиану жестами заводил толпу, люди скандировали его имя

Криштиану Роналду вместе с болельщиками отпраздновал победу сборной Португалии над Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Португальцы вырвали победу благодаря голу Гонсалу Рамуша в концовке. Сам Роналду также отличился, реализовав пенальти на 68-й минуте и сравняв счет.

После финального свистка тысячи фанатов собрались у отеля сборной Португалии в Торонто.

41-летний капитан команды вышел на балкон, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Роналду приветствовал толпу и жестами заводил ее, а в ответ трибуны у отеля взорвались скандированиями: «Португалия!» и «Криштиану Роналду!».

Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения с Португалией.