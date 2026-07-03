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Из числа португальцев лишь Роналду попадал в офсайд в последних 3 играх. У форварда 5 таких эпизодов

Сборная Португалии взяла верх над соперниками из Хорватии (2:1) на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

На 61-й минуте 41-летний нападающий Криштиану Роналду технично обработал мяч, оказался у угла вратарской и перекинул голкипера Доминика Ливаковича. Этот гол не был засчитан по причине офсайда.

В проходивших еще на групповой стадии матчах со сборными Узбекистана (5:0) и Колумбии (0:0) Роналду попадал в офсайд по два раза за игру. Другие игроки португальской команды оказывались в таком положении только в матче против сборной ДР Конго (1:1). В тот вечер Нуну Мендеш, Жоау Канселу и Франсишку Консейсау попали в офсайд по одному разу.