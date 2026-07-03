Из числа португальцев лишь Роналду попадал в офсайд в последних 3 играх. У форварда 5 таких эпизодов

В проходивших еще на групповой стадии матчах со сборными Узбекистана (5:0) и Колумбии (0:0) Роналду попадал в офсайд по два раза за игру. Другие игроки португальской команды оказывались в таком положении только в матче против сборной ДР Конго (1:1). В тот вечер Нуну Мендеш, Жоау Канселу и Франсишку Консейсау попали в офсайд по одному разу.