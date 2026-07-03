Роналду попал в стенку со штрафного в игре с Хорватией. Ранее он со стандарта бил по воротам Колумбии — в руки Варгасу

На 11-й минуте полузащитник балканской команды Матео Ковачич сбил латераля Нуну Мендеша на удалении от штрафной. Нападающий Криштиану Роналду решил пробить по воротам со стандарта и попал в стенку. Мяч после удара отлетел от выпрыгнувшего защитника Марина Понграчича и не направился к воротам.
Во время проходившего на групповом этапе матча со сборной Колумбии (0:0) Роналду тоже пробивал со штрафного, который был назначен на значительном удалении от штрафной. Вратарь Камило Варгас забрал мяч без проблем.
Отметим, что в матче со сборной Узбекистана (5:0) Мендеш забил ударом со штрафного. В том случае мяч был установлен в непосредственной близости от границы штрафной.