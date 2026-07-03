Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.95
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2

Модрич о пенальти Португалии: «Мне не нравится ВАР — его используют неправильно, избирательно или с учетом размера команды. Должен вмешиваться, если это ошибка на 200%»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями на тему системы ВАР после поражения от Португалии (1:2) на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Хорватия вела 1:0 во втором тайме. На 64-й минуте в ворота команды после ВАР назначили пенальти — из-за фола Николы Влашича на Ренату Вейге. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.

"Хорватия заслужила гораздо большего. Некоторые вещи сложились не в нашу пользу.

Этот пенальти… Я говорил о ВАР еще в самом начале, когда его только ввели — что он мне не нравится.

Со временем этот инструмент стал полезен в некоторых ситуациях, но его используют неправильно, избирательно или с учетом размера команды.

ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов. Но если это не так, если это серая зона, то нет смысла вмешиваться.

Нет необходимости обращаться к ВАР. Это не пенальти. Игроки боролись друг с другом, толкались. Влашич не тянул соперника, они оба упали.

Вот почему нельзя назначать пенальти в такой игре. Вот почему я говорю, что пенальти нужно назнать только в случае стопроцентной ошибки. Меня это раздражает, это идет во вред.

Что есть, то есть. Давайте двигаться дальше.

Не будем жаловаться, но, конечно, некоторые вещи меня беспокоят, потому что решается судьба, она определяет настроение для всего, что ты делаешь, от чего ты отказываешься, ради чего изводишь себя, за что борешься.

Больше не буду об этом говорить. Мы можем гордиться тем, как играли, как боролись, как представляли Хорватию, особенно во втором тайме.

Это та Хорватия, которую все знают, которую уважают и любят во всем мире. Давайте двигаться дальше", — заявил Лука Модрич.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше