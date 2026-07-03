У Рамуша 4 мяча за Португалию на последних 2 ЧМ — столько же у Роналду. Гонсалу забил все голы в плей-офф с игры, сыграв 227 минут — Криштиану провел 669 минут (дубль Узбекистану и 2 гола с&nbs

Это был первый гол 25-летнего форварда «ПСЖ» на текущем турнире (во 2-м матче) и 4-й — на чемпионатах мира (все мячи — в плей-офф и с игры).
В 2022 году он забил 3 гола в 4 матчах на турнире — все в матче ⅛ финала против Швейцарии (6:1).
Таким образом, Рамуш сравнялся с 41-летним форвардом Криштиану Роналду по числу голов за португальцев на двух последних ЧМ (у обоих по 4).
У нападающего «Аль-Насра» 3 мяча в 4 играх на текущем турнире (2 — в ворота Узбекистана в матче группового этапа, 1 — с пенальти в матче с Хорватией).
На ЧМ-2022 у Роналду был 1 мяч в 5 играх (с пенальти в матче группового этапа с Ганой).
При этом Криштиану сыграл в общей сложности 642 минуты на двух турнирах (669 — с учетом добавленного времени), Рамуш — 187 (227 — с учетом добавленного времени).