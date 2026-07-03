Мостовой о матче Испании и Португалии: «Не спорьте с Мостовым, 90% моих прогнозов на ЧМ сбываются. Два моих фаворита встретятся в ⅛, обалдеть. Жаль, что кто-то из них вылетит»

"Не спорьте с Мостовым, 90% прогнозов на этот чемпионат мира, как и на предыдущий, сбываются (смеется). Жаль, что сборная Португалии в ⅛ финала сыграет с испанцами. На такой стадии встретятся два моих фаворита — обалдеть. Болеть буду за команду Испании, просто жалко, что кто‑то из них вылетит на такой ранней стадии.