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Ари назвал Ромарио лучшим бразильским футболистом за все время, Неймара оценил выше Зико

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари считает Ромарио лучшим бразильским футболистом за все время.

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Источник: Спортс‘’

— Выбери лучшего бразильского футболиста за все время, за исключением Пеле. Тиаго Силва или Бебето?

— Бебето.

— Бебето или Ривелино?

— Бебето.

— Бебето или Диди?

— Бебето.

— Бебето или Карлос Альберто?

— Бебето.

— Бебето или Кафу?

— Кафу.

— Кафу или Сократес?

— Кафу.

— Кафу или Кака?

— Кака.

— Кака или Роберто Карлос?

— Кака.

— Кака или Ривалдо?

— Ривалдо.

— Ривалдо или Зико?

— Зико.

— Зико или Неймар?

— Неймар. Почему? Бомбардир.

— Неймар или Ромарио?

— Ромарио. Я не могу выбрать никого другого, — сказал Ари.

Напомним, Ари выступает за «Броуков» в WINLINE Медиалиге.