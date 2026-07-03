Ари назвал Ромарио лучшим бразильским футболистом за все время, Неймара оценил выше Зико

— Выбери лучшего бразильского футболиста за все время, за исключением Пеле. Тиаго Силва или Бебето?
— Бебето.
— Бебето или Ривелино?
— Бебето.
— Бебето или Диди?
— Бебето.
— Бебето или Карлос Альберто?
— Бебето.
— Бебето или Кафу?
— Кафу.
— Кафу или Сократес?
— Кафу.
— Кафу или Кака?
— Кака.
— Кака или Роберто Карлос?
— Кака.
— Кака или Ривалдо?
— Ривалдо.
— Ривалдо или Зико?
— Зико.
— Зико или Неймар?
— Неймар. Почему? Бомбардир.
— Неймар или Ромарио?
— Ромарио. Я не могу выбрать никого другого, — сказал Ари.
Напомним, Ари выступает за «Броуков» в WINLINE Медиалиге.