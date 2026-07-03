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«Овечкина можно сравнить с Роналду по ментальности. Если есть возможность покорять вершины — это надо делать». Корнеев о новом контракте Александра

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился мнением об Александре Овечкине. 40‑летний россиянин ранее подписал новый контракт «Вашингтоном» на год.

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Источник: Спортс‘’

«Его можно по ментальности сравнить с Криштиану Роналду. Если есть возможность покорять вершины, то это надо делать. Здоровье и мастерство позволяют», — сказал Корнеев.

Овечкину осталось забросить 10 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб). Он рекордсмен лиги по количеству шайб в регулярных чемпионатах (929 голов).

Аршавин об Овечкине: «Как только побьет рекорд Гретцки, можно возвращаться в “Динамо”. Правильно, что его подписали на год».

Роналду о матче с Испанией: «Это один из кандидатов на победу в ЧМ. Будет сложно, но мы готовы. Мы хорошо их знаем».

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