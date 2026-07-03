Экс-судья Хэлси об удалении Балогуна: «Фол Месси был гораздо грубее. Мы увидели непоследовательность в двух эпизодах, оба игрока должны были получить красную»

Если же вернуться к одному из ранних матчей турнира между Аргентиной и Алжиром, то там был эпизод с участием Лионеля Месси. В том моменте у Месси вообще не было шансов сыграть в мяч. Он шипами провел по задней части икры алжирского защитника. На мой взгляд, тот эпизод был гораздо грубее, чем у Балогуна. ВАР должен был рекомендовать судье посмотреть повтор, поскольку арбитр допустил явную и очевидную ошибку.