Анчелотти об игровом времени Неймара: «Конечно, он недоволен, но ведет себя хорошо. Он готов играть все 90 минут»

Неймар пользуется большим уважением, он доброжелательный человек, и партнеры по команде его очень любят. У него важная роль в коллективе, он большой мастер и при этом остается очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть — как хотел всегда", — сказал Анчелотти в интервью газете Folha de S. Paulo.