Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.90
П2
2.42
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.57
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2

Анчелотти об игровом времени Неймара: «Конечно, он недоволен, но ведет себя хорошо. Он готов играть все 90 минут»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о роли Неймара в команде.

Все новости футбола в МАКС

34-летний форвард пока сыграл только в одном матче ЧМ-2026. Он вышел на 76-й минуте в матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа. В игре 1/16 финала с Японией (2:1) Неймар остался на скамейке.

"Да. Он готов играть все 90 минут. Конечно, он недоволен сложившейся ситуацией, но ведет себя очень хорошо. Он отлично тренируется.

Неймар пользуется большим уважением, он доброжелательный человек, и партнеры по команде его очень любят. У него важная роль в коллективе, он большой мастер и при этом остается очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть — как хотел всегда", — сказал Анчелотти в интервью газете Folha de S. Paulo.