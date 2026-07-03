Анчелотти об игровом времени Неймара: «Конечно, он недоволен, но ведет себя хорошо. Он готов играть все 90 минут»

34-летний форвард пока сыграл только в одном матче ЧМ-2026. Он вышел на 76-й минуте в матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа. В игре 1/16 финала с Японией (2:1) Неймар остался на скамейке.
"Да. Он готов играть все 90 минут. Конечно, он недоволен сложившейся ситуацией, но ведет себя очень хорошо. Он отлично тренируется.
Неймар пользуется большим уважением, он доброжелательный человек, и партнеры по команде его очень любят. У него важная роль в коллективе, он большой мастер и при этом остается очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть — как хотел всегда", — сказал Анчелотти в интервью газете Folha de S. Paulo.