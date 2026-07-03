Постекоглу возглавил «Аль-Наср» Роналду. Контракт с экс-тренером «Тоттенхэма» — на два года

С 60-летним специалистом заключено соглашение на два года.
Экс-тренер «Тоттенхэма» придет на смену Жорже Жезушу, покинувшему клуб в мае. В минувшем сезоне «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» объявил о назначении Энджа Постекоглу на пост главного тренера команды.
С 60-летним специалистом заключено соглашение на два года.
Экс-тренер «Тоттенхэма» придет на смену Жорже Жезушу, покинувшему клуб в мае. В минувшем сезоне «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии.