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Постекоглу возглавил «Аль-Наср» Роналду. Контракт с экс-тренером «Тоттенхэма» — на два года

«Аль-Наср» объявил о назначении Энджа Постекоглу на пост главного тренера команды.

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С 60-летним специалистом заключено соглашение на два года.

Экс-тренер «Тоттенхэма» придет на смену Жорже Жезушу, покинувшему клуб в мае. В минувшем сезоне «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии.