Селин Депт обняла Роналду после матча с Хорватией. Она дождалась португальца в подтрибунке

Селин Депт ждала нападающего в подтрибунке после матча. Когда Криштиану увидел ее, он подошел и обнял. После небольшого диалога блогерша повторила культовое празднование гола Siuuu.
Селин Депт: «Рада увидеть тебя».
Криштиану Роналду: «Взаимно. Все хорошо?».
Депт: «Да, а у тебя?».
Роналду: «Все хорошо, был рад увидеться».
Ранее Селин уже виделась с 41-летним футболистом: она не смогла сдержать эмоции и заплакала.
Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 млн подписчиков на ютуб-канале, 20,6 млн — в тиктоке и 8 млн — в инстаграме.