Ромеро забил Кабо-Верде после подачи Месси с углового. Мяч записали как автогол Динея

На 111-й минуте игры защитник Кристиан Ромеро отправил мяч в ворота после подачи Лионеля Месси с углового.
Однако гол был записан как автогол защитника Динея, который слегка задел мяч перед тем, как он попал в дальний угол ворот.
Сборная Аргентины повела в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Кабо-Верде (3:2, овертайм).
На 111-й минуте игры защитник Кристиан Ромеро отправил мяч в ворота после подачи Лионеля Месси с углового.
Однако гол был записан как автогол защитника Динея, который слегка задел мяч перед тем, как он попал в дальний угол ворот.