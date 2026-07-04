Месси внес вклад во все 3 гола Аргентины в ворота Кабо-Верде: забил сам и подал 2 корнера

Латиноамериканцы трижды забили при участии 39-летнего нападающего Лионеля Месси. На 29-й минуте матча капитан «альбиселесте» воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.
Уже в экстра-таймах аргентинцам приносили успех угловые. На 92-й минуте Месси от флажка подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол. На 111-й минуте Месси с углового навешивал во вратарскую. Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой, в итоге автогол был записан на игрока обороны африканской команды Динея.
Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.