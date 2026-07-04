Месси о победе: «Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю. Но Аргентина давно показывает: мы будем бороться до конца. У нас сработали стандарты»

"Наша команда давно доказывает: мы боремся и будем бороться до самого конца.
В этом матче сработали стандартные положения, хотя они у нас плохо получались в последнее время. В таких матчах это очень важно.
У нас есть хорошие игроки, умеющие хорошо действовать головой, футболисты, способные играть успешно в верховой борьбе. Удалось этим воспользоваться.
Кабо-Верде неслучайно не проиграло Испании и Уругваю.
Нам удалось выполнить сложную задачу — забить первыми. И мы думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот. Мы начали терять мячи, отошли назад, не смогли эффективно прессинговать", — заявил Лионель Месси.
Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.