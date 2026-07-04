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Месси о победе над Кабо-Верде: «В матчах на вылет никто ничего просто так не отдаст. Каждый матч чрезвычайно сложен — это делает ЧМ особенным»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над командой Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в матче ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Это матчи на вылет. Никто ничего просто так не отдаст. Некоторые могут недооценивать определенные команды из-за их названий, но мы понимали, что матч легким не будет.

Именно это делает этот чемпионат мира таким особенным. Все невероятно конкурентно, каждый матч чрезвычайно сложен.

Мы отдали все силы, независимо от того, играли хорошо или нет.

Сейчас самое важное — восстановиться, сосредоточиться на следующем матче и извлечь позитивные уроки из прошедшей игры", — сказал Лионель Месси.

Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.