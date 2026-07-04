У Месси 7 голов на этом ЧМ — ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах

39-летний нападающий отличился с игры на 29-й минуте — после передачи Лисандро Мартинеса, сделавшего заброс из центрального круга.
На счету аргентинца стало 20 голов на чемпионатах мира в целом и 7 — на этом турнире (причем ни одного с пенальти, попытку в матче с Австрией Лео не реализовал).
Отметим, что на одном этом турнире Месси забил столько же голов без учета пенальти, сколько 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на 6 своих турнирах.
На счету Роналду 11 голов на чемпионатах мира и 7 — без учета пенальти. С 11-метровой отметки он отличился на 4 турнирах (2006 — в матче с Ираном, 2018 — с Испанией, 2022 — с Ганой, 2026 — с Хорватией).
У Рамуша 4 мяча за Португалию на 2 последних ЧМ — как и у Роналду. Гонсалу забил все голы в плей-офф с игры, проведя 227 минут, — у Криштиану 669 минут, дубль Узбекистану и 2 гола с пенальти.