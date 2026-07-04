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Арьяс наступил на голеностоп Уильямса и получил желтую карточку в матче Колумбии и Ганы. Через 2 минуты он забил гол

Сборная Колумбии обыграла команду Ганы (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

На 12-й минуте вингер колумбийской сборной Джон Арьяс жестко сыграл против Иньяки Уильямса, наступив сопернику на голеностоп в попытке первым успеть к мячу.

Главный арбитр игры Клеман Тюрпен показал Арьясу желтую карточку.

Спустя две минуты после этого эпизода Арьяс забил гол, который стал победным для Колумбии.

Ранее на турнире резонанс вызвали два похожих эпизода, когда аргентинец Лионель Месси ударил шипами сзади Аисса Манди и избежал наказания, а американец Флориан Балогун был удален наступ на голеностоп Тарик Мухаремовича.

Фото: скриншот трансляции.