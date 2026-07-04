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У Месси 4 удара со штрафных в игре с Кабо-Верде: Возинья справился с тремя, один — в стенку

Сборная Аргентины на стадии 1/16 финала чемпионата мира взяла верх над представителями Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы).

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Источник: Спортс‘’

По ходу матча нападающий Лионель Месси 4 раза пробивал по воротам со штрафного.

На 18-й минуте 39-летний футболист ударил с подкруткой и перебросил стенку. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья обхватил мяч, опускавшийся к земле.

На 69-й минуте Месси попал в стенку. На 73-й он с подкруткой пробил под перекладину, но Возинья парировал в прыжке.

В добавленное ко 2-му тайму время Месси нанес резкий удар, и мяч на скорости заскакал в створ. Возинья неуверенно отбил перед собой.

По ходу матча 10-й номер сборной Аргентины внес вклад во все 3 гола в ворота африканцев. Месси самостоятельно открыл счет, а затем его подачи с угловых помогали латиноамериканцам вырываться вперед.

Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью — ждали, когда легенда закончит ?