Месси — 1-й игрок в истории с 7+ голами на двух ЧМ. Мбаппе может повторить это достижение на этом турнире

На счету 39-летнего аргентинца стало 20 голов на чемпионатах мира в целом и 7 — на этом турнире.
На ЧМ-2022 Месси также забил 7 мячей. Он стал первым игроком в истории, кому удалось забить не менее 7 голов на двух турнирах.
Отметим, что уже по ходу текущего чемпионата это достижение может повторить форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. У 27-летнего нападающего 8 мячей на ЧМ-2022 и 6 — на этом турнире.
Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.