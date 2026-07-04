Скалони провел 100-й матч во главе Аргентины — 3:2 с Кабо-Верде на ЧМ. При нем у команды 73 победы и 4 титула, Месси забил 59 голов

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде стал для 48-летнего специалиста 100-м во главе национальной команды.
Скалони работает со сборной с 2018 года. Под его руководством команда выиграла 73 матча из 100 (ничьих — 18, поражений — 9, разница мячей — 209:52) и 4 титула (Кубок Америки в 2021 и 2024 году, Финалиссиму и ЧМ в 2022-м).
Лучшим бомбардиром команды на этом отрезке стал Лионель Месси (59).
Отметим, что рекорды по числу матчей во главе «альбиселесте» принадлежит Гильермо Стабиле (127 игр и 85 побед в период с 1939 по 1960 год).