Балогун об удалении: «Ограничиться желтой карточкой было бы справедливо. Мы вдохновляем детей, мальчиков, девочек. Должны показать, как поступать, даже когда кажется, что это несправедливо»

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
"Если бы вы играли в футбол, то понимали бы, что есть ситуации, которых невозможно избежать, и их необходимо учитывать в контексте при анализе.
Как вы видели, мне некуда было деть ногу, поэтому этот контакт был неизбежен.
Я видел много разных мнений и точек зрения, но лично я считаю, что ограничиться желтой карточкой было бы справедливо.
Но что случилось, то случилось, поэтому нужно двигаться дальше. Я должен это принять.
Для меня важно сохранять спокойствие. Не хочу реагировать из-за гнева и эмоций.
Есть много людей, которых мы вдохновляем, маленькие дети, мальчики и девочки, которые смотрят на нашу игру. И мы должны показать им, как правильно поступать, даже когда кажется, что это несправедливо", — сказал Фоларин Балогун, который пропустит матч против Бельгии в ⅛ финала.