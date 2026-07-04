Балогун об удалении: «Ограничиться желтой карточкой было бы справедливо. Мы вдохновляем детей, мальчиков, девочек. Должны показать, как поступать, даже когда кажется, что это несправедливо»

Есть много людей, которых мы вдохновляем, маленькие дети, мальчики и девочки, которые смотрят на нашу игру. И мы должны показать им, как правильно поступать, даже когда кажется, что это несправедливо", — сказал Фоларин Балогун, который пропустит матч против Бельгии в ⅛ финала.