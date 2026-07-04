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Балогун об удалении: «Ограничиться желтой карточкой было бы справедливо. Мы вдохновляем детей, мальчиков, девочек. Должны показать, как поступать, даже когда кажется, что это несправедливо»

Нападающий сборной США Фоларин Балогун поделился мыслями на фоне удаления в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

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Источник: Спортс‘’

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

"Если бы вы играли в футбол, то понимали бы, что есть ситуации, которых невозможно избежать, и их необходимо учитывать в контексте при анализе.

Как вы видели, мне некуда было деть ногу, поэтому этот контакт был неизбежен.

Я видел много разных мнений и точек зрения, но лично я считаю, что ограничиться желтой карточкой было бы справедливо.

Но что случилось, то случилось, поэтому нужно двигаться дальше. Я должен это принять.

Для меня важно сохранять спокойствие. Не хочу реагировать из-за гнева и эмоций.

Есть много людей, которых мы вдохновляем, маленькие дети, мальчики и девочки, которые смотрят на нашу игру. И мы должны показать им, как правильно поступать, даже когда кажется, что это несправедливо", — сказал Фоларин Балогун, который пропустит матч против Бельгии в ⅛ финала.