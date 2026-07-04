«Роналду и Месси как Овечкин и Кросби — создают эпоху в своем виде спорта». Афанасьев о спортсменах

— Слежу моментами. Мой близкий друг раньше занимался футболом. Он пристально следит, мы приезжаем к нему иногда и вместе смотрим. И он сказал, что там по сетке в финале могут сыграть Португалия и Аргентина. То есть Роналду против Месси. Вот я очень жду их великую и, наверное, последнюю дуэль.