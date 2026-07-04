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«Роналду и Месси как Овечкин и Кросби — создают эпоху в своем виде спорта». Афанасьев о спортсменах

Форвард «Авангарда» Егор Афанасьев поделился мнением о чемпионате мира по футболу.

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Источник: Спортс‘’

— Слежу моментами. Мой близкий друг раньше занимался футболом. Он пристально следит, мы приезжаем к нему иногда и вместе смотрим. И он сказал, что там по сетке в финале могут сыграть Португалия и Аргентина. То есть Роналду против Месси. Вот я очень жду их великую и, наверное, последнюю дуэль.

Лео — крутой, в каждом матче забивает. Пару раз я смотрел африканские команды, они прилично носятся, не дают ничего сделать.

— То есть вы за Месси? Не за Роналду?

— Думаю, что да. Но я — не огромный футбольный фанат, который следит за каждым матчем. Просто сейчас Лео в тотальном прайме, о нем все говорят. Мне нравится его креативность. И что он раньше в «Барселоне» творил! Хотя и Роналду — легенда. Прикиньте, 20 лет на высшем уровне играют, не сбавляя газа.

Они же как Овечкин и Кросби. Создают целую эпоху в своем виде спорта, — сказал Афанасьев.

Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026: Лео забил 7 раз, у Криштиану 3 мяча, у Мбаппе 6, у Холанда и Кейна по 5.