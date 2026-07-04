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Хабиб Нурмагомедов: «Игроки Кабо-Верде — герои, прославили страну на весь мир. А ведь большинство даже не знали о ее существовании»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на матч 1/16 финала ЧМ, в котором сборная Аргентины победила сборную Кабо-Верде 3:2.

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Источник: Спортс‘’

"Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди еще столько интересных матчей. Просто как команда из ниоткуда, команда, в которой непонятно кто играет, может вот так зарубиться с действующими чемпионами мира?

Кабо-Верде — однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки — настоящие герои страны, они прославили ее на весь мир. А ведь большинство футбольных болельщиков даже не знали о существовании такой страны, не говоря уже о том, где она находится", — написал Хабиб.

Хабиб о победе Бельгии: «Пример того, как нельзя играть в футбол. Жаль Сенегал, поинтереснее был на этом ЧМ. Пенальти я бы не поставил».