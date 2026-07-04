Хабиб Нурмагомедов: «Игроки Кабо-Верде — герои, прославили страну на весь мир. А ведь большинство даже не знали о ее существовании»

Кабо-Верде — однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки — настоящие герои страны, они прославили ее на весь мир. А ведь большинство футбольных болельщиков даже не знали о существовании такой страны, не говоря уже о том, где она находится", — написал Хабиб.