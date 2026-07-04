Лам о ЧМ: «У Германии не было командной игры. Испания показывает понятную философию два десятилетия. Аргентина — образец: органично построили команду вокруг Месси»

Аргентина — образец. Они построили команду вокруг игрока мирового класса и его талантов настолько органично, что Лионель Месси, даже в 39 лет, по-прежнему находится в совершенно отдельной категории в мировом футболе. Все сводится к разумному использованию ресурсов.