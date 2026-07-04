Лам о ЧМ: «У Германии не было командной игры. Испания показывает понятную философию два десятилетия. Аргентина — образец: органично построили команду вокруг Месси»

"На протяжении всего турнира Германия не демонстрировала стабильной, структурированной командной игры. Не было ощущения, что мы движемся к успеху. Для страны с нашей футбольной историей это непозволительно.
Сравнение с лучшими отрезвляет.
У Испании почти два десятилетия существует понятная футбольная философия, и они продолжают побеждать, придерживаясь ее.
Франция демонстрирует серию побед: мысль о том, что они вылетят из турнира на ранней стадии, практически немыслима. Есть план, стиль, авторитет и лидерство со стороны тренерского штаба.
Аргентина — образец. Они построили команду вокруг игрока мирового класса и его талантов настолько органично, что Лионель Месси, даже в 39 лет, по-прежнему находится в совершенно отдельной категории в мировом футболе. Все сводится к разумному использованию ресурсов.
Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти — пример тренера, который знает национальную идентичность и умело ее использует, даже без тех выдающихся игроков, которые были у них в прошлом.
Сейчас мы, немцы, не можем сравнивать себя ни с одной из этих сборных. Есть более глубокая разница — преемственность.
У ведущих сборных стиль игры не меняется. Бразилия годами придерживается одного стиля.
У Франции их фланговые игроки не цепляются за боковую линию, есть движение. Испания играет как Испания: владение мячом, два вингера, мяч разыгрывается в ситуациях один на один.
Мы же, напротив, не ставим наших игроков на позиции, где они могли бы проявить себя", — считает Филипп Лам.