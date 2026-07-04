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«Кейн — лучший, кто надевал футболку сборной Англии. Такого сезона от англичанина мы еще не видели. Нам как стране нужно больше ценить Харри, возможно». Гордон о форварде

Вингер сборной Англии Энтони Гордон считает нападающего Харри Кейна лучшим футболистом в истории страны.

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Источник: Спортс‘’

Форвард забил 72 гола в нынешнем сезоне за «Баварию» и сборную Англии.

"Только у Лионеля Месси был сезон лучше, чем текущий у Кейна. И если посмотреть на это с такой точки зрения, то это просто невероятно.

Лионель Месси — лучший в истории. Он единственный в своем роде, и быть вторым после него — это, пожалуй, лучшая похвала.

То, что Кейн делает в этом сезоне, — мы в исполнении английского футболиста никогда ничего подобного раньше не видели.

Он невероятен. Стабильность каждый день, способность наносить удары с любого угла — это лучшее, что я когда-либо видел.

Думаю, нам как стране, возможно, нужно ценить его гораздо больше, чем мы это делаем сейчас, потому что он лучший, кто надевал футболку сборной Англии", — сказал Энтони Гордон.