«Кейн — лучший, кто надевал футболку сборной Англии. Такого сезона от англичанина мы еще не видели. Нам как стране нужно больше ценить Харри, возможно». Гордон о форварде

Форвард забил 72 гола в нынешнем сезоне за «Баварию» и сборную Англии.
"Только у Лионеля Месси был сезон лучше, чем текущий у Кейна. И если посмотреть на это с такой точки зрения, то это просто невероятно.
Лионель Месси — лучший в истории. Он единственный в своем роде, и быть вторым после него — это, пожалуй, лучшая похвала.
То, что Кейн делает в этом сезоне, — мы в исполнении английского футболиста никогда ничего подобного раньше не видели.
Он невероятен. Стабильность каждый день, способность наносить удары с любого угла — это лучшее, что я когда-либо видел.
Думаю, нам как стране, возможно, нужно ценить его гораздо больше, чем мы это делаем сейчас, потому что он лучший, кто надевал футболку сборной Англии", — сказал Энтони Гордон.