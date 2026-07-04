Франция — фаворит ЧМ по версии Goal. Испания — 2-я, Аргентина — 3-я, Марокко на 4-м месте, Португалия — 8-я

Первой стала Франция. Сайт считает, что у команды Дидье Дешама лучшая атака на турнире, и задается вопросом, сможет ли кто-то помешать ей выйти в третий подряд финал ЧМ.
На второе место поднялась Испания после победы над Австрией (3:0), а Аргентина опустилась на третье после тяжелого матча с Кабо-Верде. Goal отмечает зависимость чемпионов мира от Лионеля Месси.
Марокко поднялось уже на четвертую строчку, Бразилия осталась пятой. Португалия опустилась на восьмое место.
Топ-10 фаворитов ЧМ по версии Goal:
1. Франция.
2. Испания.
3. Аргентина.
4. Марокко.
5. Бразилия.
6. Англия.
7. Колумбия.
8. Португалия.
9. США.
10. Мексика.