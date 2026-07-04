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Франция — фаворит ЧМ по версии Goal. Испания — 2-я, Аргентина — 3-я, Марокко на 4-м месте, Португалия — 8-я

Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу на чемпионате мира после матчей 1/16 финала.

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Первой стала Франция. Сайт считает, что у команды Дидье Дешама лучшая атака на турнире, и задается вопросом, сможет ли кто-то помешать ей выйти в третий подряд финал ЧМ.

На второе место поднялась Испания после победы над Австрией (3:0), а Аргентина опустилась на третье после тяжелого матча с Кабо-Верде. Goal отмечает зависимость чемпионов мира от Лионеля Месси.

Марокко поднялось уже на четвертую строчку, Бразилия осталась пятой. Португалия опустилась на восьмое место.

Топ-10 фаворитов ЧМ по версии Goal:

1. Франция.

2. Испания.

3. Аргентина.

4. Марокко.

5. Бразилия.

6. Англия.

7. Колумбия.

8. Португалия.

9. США.

10. Мексика.