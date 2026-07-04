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Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после завершения карьеры

По словам бронзового призера ЧЕ-2008, ему не хватает времени на чтение.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин не прочитал ни одной книги после завершения карьеры, но посоветовал так не делать. Об этом Аршавин рассказал на Дне московского спорта.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году.

«Давно не смотрел фильмов и сериалов, последний фильм — последняя часть “Аватара”. Просто нет времени. Книжки ни одной, к стыду своему, не прочитал после окончания карьеры. Тоже особо некогда. Но вам это делать не советую. Смотрите, читайте, это нужно делать, безусловно», — сказал Аршавин.