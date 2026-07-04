Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после завершения карьеры

«Давно не смотрел фильмов и сериалов, последний фильм — последняя часть “Аватара”. Просто нет времени. Книжки ни одной, к стыду своему, не прочитал после окончания карьеры. Тоже особо некогда. Но вам это делать не советую. Смотрите, читайте, это нужно делать, безусловно», — сказал Аршавин.