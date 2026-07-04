Андрей Аршавин дал совет юным футболистам

«Мне кажется, что советы давать сейчас немного бесполезно. Я думаю, что дети и их родители должны выбирать спорт, который любит ребенок, в котором он хочет выступать. Даже сейчас в академии [»Зенита«] мне хочется задать вопрос ребятам, зачем они туда ходят. А иногда это просто желание родителей самореализоваться за счет ребенка», — сказал Аршавин.