Аршавин рассказал, что отвлекается от футбола мобильными играми

«Что вдохновляет, кроме футбола? Я бы не сказал, что что-то еще вдохновляет. Но на айпаде есть такая игра, шарики передвигать. Я где-то по 3−4 часа провожу за этим. Особенно по ночам, когда давно не играл, дают бонусы. Когда играешь в это, это как механика, вроде что-то делаешь, а процессы идут в голове. После футбола это помогает мне», — сказал Аршавин.