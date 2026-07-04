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Аршавин рассказал, что отвлекается от футбола мобильными играми

По словам бывшего капитана сборной России, он играет по 3−4 часа в день.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин отвлекается от футбола мобильными играми. Об этом Аршавин рассказал на Дне московского спорта.

«Что вдохновляет, кроме футбола? Я бы не сказал, что что-то еще вдохновляет. Но на айпаде есть такая игра, шарики передвигать. Я где-то по 3−4 часа провожу за этим. Особенно по ночам, когда давно не играл, дают бонусы. Когда играешь в это, это как механика, вроде что-то делаешь, а процессы идут в голове. После футбола это помогает мне», — сказал Аршавин.

Аршавину 45 лет. В составе «Зенита» он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратным чемпионом России.