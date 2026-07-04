Анчелотти о Винисиусе и Неймаре: «Звезда нужна болельщикам, сборной звезда не нужна. Нам нужны футболисты самого высокого уровня, которые способны помогать команде»

— Если бы Неймар играл на этом чемпионате мира, именно он был бы главной звездой сборной. Но в итоге главной звездой стал Винисиус Жуниор. Вы согласны?
— Винисиус Жуниор — очень важный игрок.
— После ухода Неймара именно он стал главной звездой сборной?
— Звезда нужна болельщикам. Сборной звезда не нужна. Нам нужны футболисты самого высокого уровня, которые способны помогать команде.
— Когда у Винисиуса возникли проблемы за пределами поля, вы говорили, что вы ему не отец и не брат. Но, видя, с какой теплотой вы относитесь к нему и к другим игрокам, хочется спросить: может ли тренер избежать такого почти отцовского отношения, особенно к молодым футболистам?
— Есть отношения между тренером и игроком, а есть отношения между людьми. Это разные вещи, которые могут существовать одновременно.
У меня могут быть личные отношения с ним (Винисиусом Жуниором) — и они действительно есть. Он мне нравится как человек, мне импонирует его характер.
Главный секрет успеха Винисиуса — его скромность в сочетании с исключительным, выдающимся талантом, — сказал Анчелотти.