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Анчелотти о Винисиусе и Неймаре: «Звезда нужна болельщикам, сборной звезда не нужна. Нам нужны футболисты самого высокого уровня, которые способны помогать команде»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о главной звезде команды.

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— Если бы Неймар играл на этом чемпионате мира, именно он был бы главной звездой сборной. Но в итоге главной звездой стал Винисиус Жуниор. Вы согласны?

— Винисиус Жуниор — очень важный игрок.

— После ухода Неймара именно он стал главной звездой сборной?

— Звезда нужна болельщикам. Сборной звезда не нужна. Нам нужны футболисты самого высокого уровня, которые способны помогать команде.

— Когда у Винисиуса возникли проблемы за пределами поля, вы говорили, что вы ему не отец и не брат. Но, видя, с какой теплотой вы относитесь к нему и к другим игрокам, хочется спросить: может ли тренер избежать такого почти отцовского отношения, особенно к молодым футболистам?

— Есть отношения между тренером и игроком, а есть отношения между людьми. Это разные вещи, которые могут существовать одновременно.

У меня могут быть личные отношения с ним (Винисиусом Жуниором) — и они действительно есть. Он мне нравится как человек, мне импонирует его характер.

Главный секрет успеха Винисиуса — его скромность в сочетании с исключительным, выдающимся талантом, — сказал Анчелотти.