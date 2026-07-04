Анчелотти о Винисиусе и Неймаре: «Звезда нужна болельщикам, сборной звезда не нужна. Нам нужны футболисты самого высокого уровня, которые способны помогать команде»

— Когда у Винисиуса возникли проблемы за пределами поля, вы говорили, что вы ему не отец и не брат. Но, видя, с какой теплотой вы относитесь к нему и к другим игрокам, хочется спросить: может ли тренер избежать такого почти отцовского отношения, особенно к молодым футболистам?