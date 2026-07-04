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Ещенко о Месси и Роналду на ЧМ: «Возраст не помеха! Ещенко в 37 лет тоже играл!»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России оценил игру 39-летнего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и 41-летнего форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

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Источник: Спортс‘’

— Я бывший футболист, смотрю матчи, но не всегда получается из-за работы. Радует Месси, радует Криштиану Роналду, радует и Модрич. Ещенко в 37 лет тоже играл! Так что возраст не помеха!

— Этот чемпионат мира может стать последним для Роналду.

— На Евро еще попылит, а на чемпионат мира вряд ли поедет. Через четыре года ему уже 45. Будет помогать со скамейки.

— Можно ли говорить, что Месси теперь более великий игрок, чем Роналду, за счет большего количества голов на чемпионатах мира?

— Месси забивает в каждой игре, показывает свой уровень. Топ-игрок. Тут не поспоришь. Думаю, все с этим согласятся.

— Такую Германию могла бы возить нынешняя сборная России?

— Может быть, Нагельсманн перемудрил. Германия должна играть в свой футбол, как Аргентина, Англия. Наша сборная — со временем будем смотреть, как будет. Сейчас допустили нашу сборную до 15 лет. Дай бог, — сказал Ещенко.