Ещенко о Месси и Роналду на ЧМ: «Возраст не помеха! Ещенко в 37 лет тоже играл!»

— Я бывший футболист, смотрю матчи, но не всегда получается из-за работы. Радует Месси, радует Криштиану Роналду, радует и Модрич. Ещенко в 37 лет тоже играл! Так что возраст не помеха!
— Этот чемпионат мира может стать последним для Роналду.
— На Евро еще попылит, а на чемпионат мира вряд ли поедет. Через четыре года ему уже 45. Будет помогать со скамейки.
— Можно ли говорить, что Месси теперь более великий игрок, чем Роналду, за счет большего количества голов на чемпионатах мира?
— Месси забивает в каждой игре, показывает свой уровень. Топ-игрок. Тут не поспоришь. Думаю, все с этим согласятся.
— Такую Германию могла бы возить нынешняя сборная России?
— Может быть, Нагельсманн перемудрил. Германия должна играть в свой футбол, как Аргентина, Англия. Наша сборная — со временем будем смотреть, как будет. Сейчас допустили нашу сборную до 15 лет. Дай бог, — сказал Ещенко.