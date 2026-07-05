Мбаппе забил 11-й гол в плей-офф ЧМ и обновил рекорд. Француз реализовал пенальти в игре с Парагваем

Для французского нападающего этот гол стал одиннадцатым в рамках плей-офф чемпионата мира. Он единоличный лидер по этому показателю.
Мбаппе ранее обошел бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет.
Килиан Мбаппе открыл счет с пенальти на 70-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:0, второй тайм).
Для французского нападающего этот гол стал одиннадцатым в рамках плей-офф чемпионата мира. Он единоличный лидер по этому показателю.
Мбаппе ранее обошел бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет.