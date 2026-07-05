У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. У французов три желтые при 10 нарушениях

Галарса при этом на 38-й минуте нанес акцентированный удар в грудь Килиану Мбаппе, а на 95-й совершил отмашку против Жюля Кунде. На 78-й минуте Мбаппе получил удар по ногам от Касереса после фола на защитнике Парагвая.