У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. У французов три желтые при 10 нарушениях

Южноамериканская команда совершила на три фола больше, чем европейцы — 13 против 10. При этом все три желтые карточки в этом матче главный арбитр Илгиз Танташев адресовал игрокам Франции.
Брэдли Баркола получил предупреждение за грубый удар по ногам игроку «Динамо» Хуану Касересу на 19-й минуте, Куадио Коне — за жесткий подкат против того же Касереса на 81-й, и Майкл Олисе — за толчок в грудь Матиаса Галарсы Фонды на 97-й.
Галарса при этом на 38-й минуте нанес акцентированный удар в грудь Килиану Мбаппе, а на 95-й совершил отмашку против Жюля Кунде. На 78-й минуте Мбаппе получил удар по ногам от Касереса после фола на защитнике Парагвая.
Также по ходу встречи произошли две стычки между командами — на 35-й минуте, когда Килиан Мбаппе толкнул в грудь Андреса Кубаса, откровенно хватавшего его руками, и перед вторым водопоем.
Парагвай не получил ни одной карточки в матче ЧМ впервые с 1998 года.