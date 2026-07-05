Вратарь сборной Парагвая Хиль бросил мяч в спину Мбаппе после финального свистка в игре с Францией

Европейская команда одержала победу со счетом 1:0 в ⅛ финала ЧМ-2026. После финального свистка Хиль проходил мимо форварда французов и бросил мяч ему в спину. Этот момент попал в трансляцию.
В этой игре Мбаппе забил гол с пенальти.
В ¼ финала чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Марокко. Игра состоится 9 июля.
У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. У французов три желтые при 10 нарушениях.
Мбаппе о жесткой игре Парагвая: «Франция умеет играть грязно, даже в этом мы были лучше них. Они думали, что мы выйдем в смокингах».