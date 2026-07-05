Мбаппе — 1-й игрок в истории с 3+ голами в плей-офф на трех ЧМ

Нападающий реализовал пенальти на 70-й минуте. Это был его 7-й гол на турнире и 3-й — в плей-офф (до этого был дубль Швеции в 1/16 финала).
Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим как минимум 3 гола в плей-офф на трех чемпионатах мира.
На ЧМ-2018 у него было 3 гола (2 — Аргентине в ⅛, 1 — Хорватии в финале), на ЧМ-2022 — 5 (2 — Польше в ⅛, 3 — Аргентине в финале).
Мбаппе забил 11-й гол в плей-офф ЧМ и обновил рекорд. Француз реализовал пенальти в игре с Парагваем.
Главное на ЧМ-2026 за 5 минут: Мбаппе «опустил руки в дерьмо», нет предела парагвайской мерзости, тайну Англии раскрыли.