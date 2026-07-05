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Мбаппе — 1-й игрок в истории с 3+ голами в плей-офф на трех ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором единственного гола в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Парагваем (1:0).

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Источник: Спортс‘’

Нападающий реализовал пенальти на 70-й минуте. Это был его 7-й гол на турнире и 3-й — в плей-офф (до этого был дубль Швеции в 1/16 финала).

Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим как минимум 3 гола в плей-офф на трех чемпионатах мира.

На ЧМ-2018 у него было 3 гола (2 — Аргентине в ⅛, 1 — Хорватии в финале), на ЧМ-2022 — 5 (2 — Польше в ⅛, 3 — Аргентине в финале).

Мбаппе забил 11-й гол в плей-офф ЧМ и обновил рекорд. Француз реализовал пенальти в игре с Парагваем.

Главное на ЧМ-2026 за 5 минут: Мбаппе «опустил руки в дерьмо», нет предела парагвайской мерзости, тайну Англии раскрыли.