Тренер Парагвая про 0:1 с Францией: «Мы сражались как львы, они не нашли ответ. Для победы им понадобилось индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР»

"Мы сражались как львы. Франция не смогла найти ответ, для победы им понадобилось индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР.
Мы очень усердно работали, чтобы добиться другого результата. Но я осознаю, что мы приехали сюда бороться. И мы боролись.
Нам потребовалось 16 лет, чтобы вновь попасть на ЧМ — при этом Килиан Мбаппе выиграл его с первой попытки, во второй раз дошел до финала, а теперь борется за звание лучшего бомбардира", — сказал Альфаро.
«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.
Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.