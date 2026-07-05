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Тренер Парагвая про 0:1 с Францией: «Мы сражались как львы, они не нашли ответ. Для победы им понадобилось индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР»

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро подвел итоги матча ⅛ финала ЧМ-2026 против Франции (0:1).

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Источник: Спортс‘’

"Мы сражались как львы. Франция не смогла найти ответ, для победы им понадобилось индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР.

Мы очень усердно работали, чтобы добиться другого результата. Но я осознаю, что мы приехали сюда бороться. И мы боролись.

Нам потребовалось 16 лет, чтобы вновь попасть на ЧМ — при этом Килиан Мбаппе выиграл его с первой попытки, во второй раз дошел до финала, а теперь борется за звание лучшего бомбардира", — сказал Альфаро.

«Победил футбол!» Франция прошла упертый Парагвай — при куче провокаций.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой.