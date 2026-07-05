Мбаппе демонстративно праздновал перед лицом Алонсо победу Франции. В первом тайме Килиан грубо выругался в адрес Хуниора

После финального свистка капитан французов оказался рядом с защитником Парагвая Хуниором Алонсо и начал демонстративно праздновать победу прямо перед ним. Судя по появившимся в сети кадрам, парагваец что-то сказал Мбаппе, однако француз не стал вступать в перепалку и продолжил отмечать выход своей команды в следующий раунд.