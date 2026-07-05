Мбаппе демонстративно праздновал перед лицом Алонсо победу Франции. В первом тайме Килиан грубо выругался в адрес Хуниора

Единственный гол с пенальти на 70-й минуте забил нападающий «Реала».
После финального свистка капитан французов оказался рядом с защитником Парагвая Хуниором Алонсо и начал демонстративно праздновать победу прямо перед ним. Судя по появившимся в сети кадрам, парагваец что-то сказал Мбаппе, однако француз не стал вступать в перепалку и продолжил отмечать выход своей команды в следующий раунд.
При этом между футболистами уже возникал конфликт по ходу встречи. В первом тайме после столкновения с другим игроком сборной Парагвая Мбаппе бросил в адрес Алонсо фразу «La concha tu madre» (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ## ###»; буквальный перевод — «##### твоей мамы» — Спортс«“).