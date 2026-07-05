Гави о критике Роналду: «Я слышу это от фанатов, но в сборной к нему испытывают огромное уважение. Это один из лучших игроков в истории, он всегда может изменить ход матча»

Испанцы 6 июля сыграют против португальцев в ⅛ финала ЧМ-2026.
— Криштиану Роналду все еще в команде. Некоторые говорят, что его присутствие мешает, другие даже утверждают, что оно снижает качество игры Португалии. Что думаешь ты, всегда критически относящийся к подобным вещам?
— Я постоянно это слышу, но от людей, которые не относятся к команде, от болельщиков. Те, кто играет за его команду, испытывают к нему огромное уважение.
Очевидно, Криштиану — один из лучших игроков в истории, он может изменить ход матча в любой момент, — сказал футболист «Барселоны».