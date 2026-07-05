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Аршавин об игре Месси на ЧМ: «Удивляет. До начала турнира не думал, что он в таком порядке. Вызывает восхищение, что в 39 лет он один из лучших в мире. Гипотетически Лео сможет сыграть и&nb

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что ошибался, когда не ждал от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси успешного выступления на чемпионате мира.

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Источник: Спортс‘’

В 4-х матчах турнира Месси забил 7 голов и делит с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе 1-е место в списке бомбардиров.

Ранее Аршавин говорил, что Месси «уже мало похож на футболиста», а также заявлял, что «к сожалению для всего футбола, он уже старенький».

"Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет — один из лучших в мире.

Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме? Насколько далеко он был от всех тогда! Гипотетически может сыграть на следующем чемпионате мира, а по факту — не знаю", — сказал Аршавин.