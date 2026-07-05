Аленичев о Роналду: «Критика справедлива, тренеру нужно иметь железные яйца с таким игроком в команде. Не случайно Мартинес поменял его в матче с Хорватией»

— Португалия — Испания — самая яркая вывеска в ⅛ финала?
— Как бы мне хотелось, чтобы они встретились в полуфинале. В этой паре мои предпочтения однозначны — буду болеть за португальцев. Но небольшое преимущество — 55 на 45 — отдаю испанцам.
— Криштиану Роналду подвергся мощной критике. Почему так происходит?
— Вы видели его реакцию на замену [в матче с Хорватией]? Считаю, что критика справедлива, хоть и забил уже несколько мячей. Честно говоря, у меня были сомнения, что после неудачной игры в первом туре [с ДР Конго] Криштиану выйдет в стартовом составе на матч с Узбекистаном. Когда у тебя в команде такой футболист, главному тренеру приходится очень нелегко, ему нужно иметь железные яйца. И не случайно Роберто Мартинес поменял Роналду за 10 минут до конца основного времени с хорватами. Ставка была очень и очень высока.
Сборная Хорватии далеко не подарок, не зря они на последних двух чемпионатах мира завоевывали медали. И очень жаль, что такая яркая и крепкая команда завершила выступление на турнире на ранней стадии плей‑офф.
— На чемпионате мира в России Испания и Португалия выдали настоящий шедевр в группе — 3:3 с хет‑триком Роналду. Стоит ли ждать, что один из лучших футболистов планеты станет героем матча с испанцами?
— Не думаю. Ждать чего‑то сверхъестественного от Криштиану не стоит, но мне хотелось бы, чтобы Португалия дошла до финала. У них феноменальная четверка полузащитников! И Роналду зависит от их игры. Если они будут снабжать своего капитана мячами, то у него будут шансы забить. Возможно, и не один раз. Но если игра у средней линии не пойдет, как это произошло на старте чемпионата мира, то и Роналду будет в тени.
— Как тут не сравнить с Месси.
— Лионель забивает за счет индивидуальных действий, он может обыграть под левую ногу и пробить из‑за пределов штрафной. А Роналду реализует либо пенальти и штрафные, либо когда его будут находить в штрафной площади прострелами или навесами, — сказал Аленичев.