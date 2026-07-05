Аленичев о Роналду: «Критика справедлива, тренеру нужно иметь железные яйца с таким игроком в команде. Не случайно Мартинес поменял его в матче с Хорватией»

— Вы видели его реакцию на замену [в матче с Хорватией]? Считаю, что критика справедлива, хоть и забил уже несколько мячей. Честно говоря, у меня были сомнения, что после неудачной игры в первом туре [с ДР Конго] Криштиану выйдет в стартовом составе на матч с Узбекистаном. Когда у тебя в команде такой футболист, главному тренеру приходится очень нелегко, ему нужно иметь железные яйца. И не случайно Роберто Мартинес поменял Роналду за 10 минут до конца основного времени с хорватами. Ставка была очень и очень высока.