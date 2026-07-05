Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.45
П2
2.67
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Аленичев о Роналду: «Критика справедлива, тренеру нужно иметь железные яйца с таким игроком в команде. Не случайно Мартинес поменял его в матче с Хорватией»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча с командой Испании.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

— Португалия — Испания — самая яркая вывеска в ⅛ финала?

— Как бы мне хотелось, чтобы они встретились в полуфинале. В этой паре мои предпочтения однозначны — буду болеть за португальцев. Но небольшое преимущество — 55 на 45 — отдаю испанцам.

— Криштиану Роналду подвергся мощной критике. Почему так происходит?

— Вы видели его реакцию на замену [в матче с Хорватией]? Считаю, что критика справедлива, хоть и забил уже несколько мячей. Честно говоря, у меня были сомнения, что после неудачной игры в первом туре [с ДР Конго] Криштиану выйдет в стартовом составе на матч с Узбекистаном. Когда у тебя в команде такой футболист, главному тренеру приходится очень нелегко, ему нужно иметь железные яйца. И не случайно Роберто Мартинес поменял Роналду за 10 минут до конца основного времени с хорватами. Ставка была очень и очень высока.

Сборная Хорватии далеко не подарок, не зря они на последних двух чемпионатах мира завоевывали медали. И очень жаль, что такая яркая и крепкая команда завершила выступление на турнире на ранней стадии плей‑офф.

— На чемпионате мира в России Испания и Португалия выдали настоящий шедевр в группе — 3:3 с хет‑триком Роналду. Стоит ли ждать, что один из лучших футболистов планеты станет героем матча с испанцами?

— Не думаю. Ждать чего‑то сверхъестественного от Криштиану не стоит, но мне хотелось бы, чтобы Португалия дошла до финала. У них феноменальная четверка полузащитников! И Роналду зависит от их игры. Если они будут снабжать своего капитана мячами, то у него будут шансы забить. Возможно, и не один раз. Но если игра у средней линии не пойдет, как это произошло на старте чемпионата мира, то и Роналду будет в тени.

— Как тут не сравнить с Месси.

— Лионель забивает за счет индивидуальных действий, он может обыграть под левую ногу и пробить из‑за пределов штрафной. А Роналду реализует либо пенальти и штрафные, либо когда его будут находить в штрафной площади прострелами или навесами, — сказал Аленичев.