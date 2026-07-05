Реднапп о фаворитах ЧМ: «Я думал, что Португалия далеко пройдет, но в матче с Хорватией она меня не впечатлила. Франция — лучшая команда, которую я видел на турнире, у них множество в

В 1/16 турнира Португалия выбила Хорватию, одержав победу в дополнительное время со счетом 2:1.
"Я думал, что Португалия далеко пройдет, но посмотрел их матч на днях — им очень повезло в игре с Хорватией.
Мартинес заменил своих ключевых игроков — Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду, а потом команда забила победный гол и чудом прошла дальше. Так что Португалия меня совсем не впечатлила.
Франция — лучшая команда, которую я видел на этом турнире. Именно ее сейчас нужно считать главным фаворитом.
У них огромное количество классных футболистов, множество великолепных атакующих игроков с фантазией, которые способны решать эпизоды. Нам [сборной Англии] не хватает одного-двух таких исполнителей, если не считать Харри Кейна.
Я говорю о футболистах, которые могут обыграть соперника один в один, отдать неожиданный пас, вскрыть оборону благодаря своему мастерству, рискнуть. У Франции таких игроков в избытке", — сказал Реднапп.
В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, а Португалия встретится с Испанией в ⅛ финала.