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Реднапп о фаворитах ЧМ: «Я думал, что Португалия далеко пройдет, но в матче с Хорватией она меня не впечатлила. Франция — лучшая команда, которую я видел на турнире, у них множество в

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп перестал считать Португалию одним из фаворитов чемпионата мира.

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Источник: Спортс‘’

В 1/16 турнира Португалия выбила Хорватию, одержав победу в дополнительное время со счетом 2:1.

"Я думал, что Португалия далеко пройдет, но посмотрел их матч на днях — им очень повезло в игре с Хорватией.

Мартинес заменил своих ключевых игроков — Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду, а потом команда забила победный гол и чудом прошла дальше. Так что Португалия меня совсем не впечатлила.

Франция — лучшая команда, которую я видел на этом турнире. Именно ее сейчас нужно считать главным фаворитом.

У них огромное количество классных футболистов, множество великолепных атакующих игроков с фантазией, которые способны решать эпизоды. Нам [сборной Англии] не хватает одного-двух таких исполнителей, если не считать Харри Кейна.

Я говорю о футболистах, которые могут обыграть соперника один в один, отдать неожиданный пас, вскрыть оборону благодаря своему мастерству, рискнуть. У Франции таких игроков в избытке", — сказал Реднапп.

В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, а Португалия встретится с Испанией в ⅛ финала.