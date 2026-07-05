Дисквалификация Балогуна после удаления в матче с Боснией приостановлена. Форвард США сможет сыграть против Бельгии (The Athletic)

Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер — при этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока. Отмечается, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду избежал трехматчевой дисквалификации перед чемпионатом мира при аналогичных обстоятельствах, пропустив в итоге лишь одну игру из трех.