Дисквалификация Балогуна после удаления в матче с Боснией приостановлена. Форвард США сможет сыграть против Бельгии (The Athletic)

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Как сообщает The Athletic, дисквалификация Балогуна была приостановлена — теперь нападающий сможет принять участие в матче ⅛ финала против сборной Бельгии 7 июля.
Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер — при этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока. Отмечается, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду избежал трехматчевой дисквалификации перед чемпионатом мира при аналогичных обстоятельствах, пропустив в итоге лишь одну игру из трех.