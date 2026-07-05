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Дисквалификация Балогуна после удаления в матче с Боснией приостановлена. Форвард США сможет сыграть против Бельгии (The Athletic)

Дисквалификация форварда сборной США Фоларина Балогуна отменена.

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Источник: Спортс‘’

Футболист «Монако» получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Как сообщает The Athletic, дисквалификация Балогуна была приостановлена — теперь нападающий сможет принять участие в матче ⅛ финала против сборной Бельгии 7 июля.

Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер — при этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока. Отмечается, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду избежал трехматчевой дисквалификации перед чемпионатом мира при аналогичных обстоятельствах, пропустив в итоге лишь одну игру из трех.