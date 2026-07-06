Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026: «Я пытался выиграть чемпионат мира, но теперь все кончено»

Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке. На этой же арене Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в товарищеском матче против США.
34-летний футболист провел свой четвертый чемпионат мира в карьере.
«Я пытался (выиграть ЧМ — Спортс» «), пытался. Но теперь все кончено. Здесь я начинал, здесь и закончу», — сказал Неймар.
Неймар забил 80 голов и отдал 58 результативных передач в 130 матчах за сборную Бразилии. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.
Со сборной Бразилии Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году, в также стал олимпийским чемпионом в 2016-м.