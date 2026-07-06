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Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026: «Я пытался выиграть чемпионат мира, но теперь все кончено»

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в ⅛ финала.

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Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке. На этой же арене Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в товарищеском матче против США.

34-летний футболист провел свой четвертый чемпионат мира в карьере.

«Я пытался (выиграть ЧМ — Спортс» «), пытался. Но теперь все кончено. Здесь я начинал, здесь и закончу», — сказал Неймар.

Неймар забил 80 голов и отдал 58 результативных передач в 130 матчах за сборную Бразилии. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

Со сборной Бразилии Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году, в также стал олимпийским чемпионом в 2016-м.