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Роналду о критике: «Меня пытаются уничтожить 23 года. Пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит, пустая трата времени. Португальцы на нашей стороне, на моей»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своих критиках.

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Источник: Спортс‘’

— Ваше послание всем португальцам? Как вы справляетесь с тем, что ваше положение постоянно подвергается сомнению?

— Меня пытаются уничтожить 23 года. Но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Они пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит.

Кому-то критика нравится, кому-то — нет. Я к этому привык. Это часть работы.

Португальцы — верные люди. Они никогда не подводят. Они всегда на нашей стороне, на моей стороне.

Все остальное — ерунда, это ничего не значит, — заявил Криштиану Роналду на пресс-конференции в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 против Испании.