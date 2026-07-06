Роналду о критике: «Меня пытаются уничтожить 23 года. Пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит, пустая трата времени. Португальцы на нашей стороне, на моей»

— Ваше послание всем португальцам? Как вы справляетесь с тем, что ваше положение постоянно подвергается сомнению?
— Меня пытаются уничтожить 23 года. Но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Они пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит.
Кому-то критика нравится, кому-то — нет. Я к этому привык. Это часть работы.
Португальцы — верные люди. Они никогда не подводят. Они всегда на нашей стороне, на моей стороне.
Все остальное — ерунда, это ничего не значит, — заявил Криштиану Роналду на пресс-конференции в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 против Испании.