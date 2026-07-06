Златан Ибрагимович: «Норвегия показала Жогу Бониту, а Бразилия играла в Жогу Черт Пойми Чего. Когда лев голоден, он ест. Норвегия напоминает Швецию на ЧМ-1994»

«Когда лев голоден, он ест. Норвегия напоминает мне Швецию на ЧМ-1994.Посмотрим, дойдут ли они до того же этапа, что и шведы (на ЧМ-1994 Швеция стала третьей — Спортс»"). История немного похожа, приятно видеть продолжение ее продолжение.
Бразилия меня так и не убедила — с самого первого матча. Изменения, которые Карло Анчелотти внес в этом матче, не сработали, а вот изменения, внесенные Столе Сольбаккеном, сработали.
Показалось, что это Норвегия как раз показала Жогу Бониту (бразильский термин, который переводится как «Красивая игра» — Спортс«“), в то время как Бразилия играла в Жогу Черт Пойми Чего… Норвежцы словно танцевали в ритме ветра”, — сказал Златан Ибрагимович в эфире Fox.
«Бразилия показала Жогу Черт Пойми Чего». Вылет бразильцев — в издевках Ибры, критике Анчелотти и финише Неймара.