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«Я бы выпустил Неймара в старте. Он мог бы реализовать пенальти в 1-м тайме, и игра сложилась бы по-другому». Мело об 1:2 с Норвегией

Экс-хавбек сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что Бразилия должна была начать матч против Норвегии с Неймаром в стартовом составе.

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Источник: Спортс‘’

Бразильцы вылетели с ЧМ-2026, уступив норвежцам (1:2) в ⅛ финала.

Главный тренер Карло Анчелотти выбрал Габриэла Мартинелли в качестве замены травмированного Лукаса Пакета. Неймар вышел на поле на 67-й минуте, а на 100-й минуте отличился с пенальти. На 14-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Бруно Гимараэс.

"Я понимаю, что у тренера есть свои убеждения, но знаете, он также должен кое-что понимать. Я бы сразу выпустил Неймара в стартовом составе, я бы поставил Неймара.

Возможно, если бы он был в первом тайме, он бы реализовал пенальти, и игра сложилась бы по-другому", — сказал Мело.