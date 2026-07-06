«Я бы выпустил Неймара в старте. Он мог бы реализовать пенальти в 1-м тайме, и игра сложилась бы по-другому». Мело об 1:2 с Норвегией

Бразильцы вылетели с ЧМ-2026, уступив норвежцам (1:2) в ⅛ финала.
Главный тренер Карло Анчелотти выбрал Габриэла Мартинелли в качестве замены травмированного Лукаса Пакета. Неймар вышел на поле на 67-й минуте, а на 100-й минуте отличился с пенальти. На 14-й минуте одиннадцатиметровый не реализовал Бруно Гимараэс.
"Я понимаю, что у тренера есть свои убеждения, но знаете, он также должен кое-что понимать. Я бы сразу выпустил Неймара в стартовом составе, я бы поставил Неймара.
Возможно, если бы он был в первом тайме, он бы реализовал пенальти, и игра сложилась бы по-другому", — сказал Мело.