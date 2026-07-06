Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.48
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

У Винисиуса нет голевых действий в 3 матчах подряд в плей-офф ЧМ. Он забивал и ассистировал только в игре с Южной Кореей в 2022-м

Сборная Бразилии потерпела поражение от соперников из Норвегии (1:2) на стадии ⅛ финала ЧМ-2026 и вылетела.

Все новости футбола в МАКС

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор не отметился результативными действиями ни во вчерашней игре, ни в матче против сборной Японии (2:1), состоявшемся в рамках 1/16 финала.

В 2022 году бразильцы проиграли сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) на стадии ¼ финала чемпионата мира, проходившего в Катаре. Единственный гол в ворота балканцев забил нападающий Неймар после передачи полузащитника Лукаса Пакета. Винисиус был заменен на 64-й минуте при счете 0:0.

Таким образом, на счету вингера три подряд матча без результативных действий в плей-офф чемпионатов мира.

Отметим, что на стадии ⅛ финала турнира, проходившего в Катаре, Винисиус открыл счет в игре против сборной Южной Кореи (4:1), а затем передача этого футболиста помогла Пакета забить гол в ворота азиатской команды.