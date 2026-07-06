У Винисиуса нет голевых действий в 3 матчах подряд в плей-офф ЧМ. Он забивал и ассистировал только в игре с Южной Кореей в 2022-м

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор не отметился результативными действиями ни во вчерашней игре, ни в матче против сборной Японии (2:1), состоявшемся в рамках 1/16 финала.
В 2022 году бразильцы проиграли сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) на стадии ¼ финала чемпионата мира, проходившего в Катаре. Единственный гол в ворота балканцев забил нападающий Неймар после передачи полузащитника Лукаса Пакета. Винисиус был заменен на 64-й минуте при счете 0:0.
Таким образом, на счету вингера три подряд матча без результативных действий в плей-офф чемпионатов мира.
Отметим, что на стадии ⅛ финала турнира, проходившего в Катаре, Винисиус открыл счет в игре против сборной Южной Кореи (4:1), а затем передача этого футболиста помогла Пакета забить гол в ворота азиатской команды.