У Винисиуса нет голевых действий в 3 матчах подряд в плей-офф ЧМ. Он забивал и ассистировал только в игре с Южной Кореей в 2022-м

В 2022 году бразильцы проиграли сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) на стадии ¼ финала чемпионата мира, проходившего в Катаре. Единственный гол в ворота балканцев забил нападающий Неймар после передачи полузащитника Лукаса Пакета. Винисиус был заменен на 64-й минуте при счете 0:0.