Неймар заплакал после поражения от Норвегии и вылета с ЧМ. Бразилец сидел на газоне, его утешал Рафинья

Бразильцы уступили Норвегии в ⅛ финала ЧМ-2026 (1:2). 34-летний форвард бразильской команды вышел на замену на 67-й минуте матча, а в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти.
Ранее на этом турнире Неймар появился на 76-й минуте в матче группового этапа против Шотландии (3:0), не отметившись результативными действиями.
После игры с норвежцами игрок «Сантоса» сел на газон и заплакал. Его утешал партнер по сборной Рафинья.
Позже Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии: «Я пытался (выиграть ЧМ — Спортс» «), пытался. Но теперь все кончено. Здесь я начинал, здесь и закончу».
Встреча проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке. На этой же арене Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в товарищеском матче против США.
Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ».