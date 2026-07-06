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Неймар заплакал после поражения от Норвегии и вылета с ЧМ. Бразилец сидел на газоне, его утешал Рафинья

Неймар эмоционально отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира.

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Источник: Спортс‘’

Бразильцы уступили Норвегии в ⅛ финала ЧМ-2026 (1:2). 34-летний форвард бразильской команды вышел на замену на 67-й минуте матча, а в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти.

Ранее на этом турнире Неймар появился на 76-й минуте в матче группового этапа против Шотландии (3:0), не отметившись результативными действиями.

После игры с норвежцами игрок «Сантоса» сел на газон и заплакал. Его утешал партнер по сборной Рафинья.

Позже Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии: «Я пытался (выиграть ЧМ — Спортс» «), пытался. Но теперь все кончено. Здесь я начинал, здесь и закончу».

Встреча проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке. На этой же арене Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в товарищеском матче против США.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ».