Криштиану Роналду: «Испания теоретически фаворит — у них больше титулов, чем Португалия. Я очень люблю эту страну — там дома, бизнес, у меня семья практически испанская»

"Я очень люблю Испанию. У меня там есть дома, бизнес. Мои друзья — испанцы. У меня семья практически испанская.
Испания претендует на победу во всех турнирах.
Испания сейчас теоретически фаворит матча, потому что она уже выигрывала и имеет больше титулов, чем Португалия. Но есть такие факторы, как усталость, травмы, жара.
Мне нравится играть против сборной Испании. Я играл против них несколько раз, и это были очень равные матчи. В этот раз будет так же.
Победит тот, кто преуспеет в деталях. Надеюсь, что это будет Португалия. У меня такое чувство. Но посмотрим, как получится", — заявил Криштиану Роналду.