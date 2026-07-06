Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.75
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.45
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Криштиану Роналду: «Испания теоретически фаворит — у них больше титулов, чем Португалия. Я очень люблю эту страну — там дома, бизнес, у меня семья практически испанская»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий в преддверии матча ⅛ финала ЧМ-2026 против Испании.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

"Я очень люблю Испанию. У меня там есть дома, бизнес. Мои друзья — испанцы. У меня семья практически испанская.

Испания претендует на победу во всех турнирах.

Испания сейчас теоретически фаворит матча, потому что она уже выигрывала и имеет больше титулов, чем Португалия. Но есть такие факторы, как усталость, травмы, жара.

Мне нравится играть против сборной Испании. Я играл против них несколько раз, и это были очень равные матчи. В этот раз будет так же.

Победит тот, кто преуспеет в деталях. Надеюсь, что это будет Португалия. У меня такое чувство. Но посмотрим, как получится", — заявил Криштиану Роналду.